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Facebook验证码难题破解：通过TIGER SMS获取虚拟号

内容

为什么在脸书上使用假电话号码？

为什么在脸书上使用假电话号码？

1.电话号码

2.基于AI的行为验证

3.重复类似于机器人的模板式操作

4.IP地址和位置敏感性

5.频繁的“确认您的身份”请求

6.姓名和生日验证

什么是老虎短信？

以下是TIGER短信成为首选平台的原因：

最后的想法

Facebook验证码难题破解：通过TIGER SMS获取虚拟号

在现代数字世界中，保护在线隐私至关重要，尤其是在脸书等平台上注册时。无论你想开设一个二级账户、保护个人隐私，还是避开不想要的信息，使用虚拟电话号码进行验证都是一个明智的选择。这正是TIGER短信的价值所在，它提供了对临时电话号码的快速、安全和可靠的访问，以实现无忧的在线验证。

 

为什么在脸书上使用假电话号码？

 

在脸书上注册变得越来越复杂，因此在这种情况下，虚拟号码可以帮助您验证帐户。以下是注册新帐户和设置个人资料时要遵循的主要步骤。

 

1.电话号码

脸书更喜欢真实的手机号码进行账户验证。这是他们打击虚假和自动创建帐户努力的一部分。

 

使用可以接收短信的电话号码。

 

电子邮件地址也是可以接受的，但如果没有经过验证的电话号码，通常是不够的。

 

2.基于AI的行为验证

脸书使用人工智能来分析用户行为。如果出现以下情况，帐户可能会被标记为可疑：

 

1.完成注册太快（例如，在1-2分钟内）。

 

2.不上传个人资料照片。

 

3.不添加朋友或发布帖子。

 

3.重复类似于机器人的模板式操作

该怎么办：

 

注册时慢慢来。

 

填写您的个人资料：添加个人资料图片和一些“关于我”的信息。

 

关注几个页面并添加一些朋友。

 

避免使用空的模板帐户。

 

4.IP地址和位置敏感性

Facebook跟踪IP地址和您的地理位置。

 

以下情况可能会出现问题：

 

您使用VPN、代理或TOR。

 

您从不同的国家或地区注册并登录。

 

相同的IP地址用于许多注册。

 

建议：

 

从真实设备和稳定的IP（最好是家庭互联网连接）注册。

 

避免频繁切换IP或从不同国家登录。

 

如果你必须使用VPN，请坚持使用单一、一致的IP，而不是每次都使用随机的IP。

 

5.频繁的“确认您的身份”请求

新帐户通常在最初的24-72小时内面临验证提示。这可能包括：

 

上传自拍或照片ID。

 

从推荐列表中确认朋友。

 

输入通过短信或电子邮件发送的代码。

 

做好准备：

 

确保你的个人资料照片看起来很自然，而不是假的。

 

不要使用名人、动物、卡通等的照片。

 

6.姓名和生日验证

在以下情况下，Facebook可能会将您的帐户标记为可疑：

 

你的名字看起来不切实际（例如，“Qwerty Test”）。

 

您可以使用常见的占位符出生日期，如2000年1月1日或1999年12月31日。

 

你的名字不符合真实姓名的格式。

 

提示：

 

使用一个正常、真实的名字（它不一定是你的真实名字，但应该看起来合法）。

 

为成年人选择出生年份（例如1992年、1988年等）。

 

如果可能的话，还要填写其他细节——城市、教育、兴趣。

 

什么是老虎短信？

 

TIGER短信是一种可靠的短信激活服务，提供来自许多国家的多种虚拟号码，非常适合在脸书等社交平台上注册，同时充分保护您的隐私。

 

以下是TIGER短信成为首选平台的原因：

 

即时访问临时电话号码

 

支持数百种在线服务，包括Facebook、Instagram、Telegram等

 

 

可负担的按使用付费定价

 

用户友好的界面，实时接收短信

 

如何为Facebook购买假电话号码

 

使用Tiger短信获取假号码既快捷又简单：

 

访问网站：打开TIGER短信网站。

 

注册：如果您没有新帐户，请创建新帐户

 

 

 

选择服务：选择脸书或任何其他你想验证的平台。

 

 

选择国家：从列表中选择一个国家以获取您的虚拟号码。

 

 

在线接收短信：使用您购买的号码进行验证并获得OTP

 

 

这就够了！只需几个简单的步骤，您就可以获得一个临时电话号码，并在不使用真实电话号码的情况下完成注册。

 

 

 

最后的想法

 

在脸书上使用假电话号码是保持在线隐私的一种聪明方式。通过TIGER短信等服务，您可以毫无困难地享受虚拟号码的所有福利。无论您是在测试网站、处理多个帐户，还是保护您的个人信息安全，TIGER短信都是一种值得信赖的短信激活服务，可帮助您在线接收带有临时号码的短信。因此，当脸书要求你提供电话号码时，要聪明一点——使用TIGER短信中的假电话号码。

 

玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。