赚取SIM卡租金：通向 passive 收入之路。

在不断数字化的世界中，短信激活器已成为各种社交网络和即时通讯应用的账户注册过程中不可或缺的一部分。每个新客户都需要新鲜的SIM卡来获取不受限制的号码。像TIGER SMS这样的平台发挥着关键作用，提供了创新的解决方案来变现SIM卡。



TIGER SMS 合作伙伴

TIGER SMS使SIM卡所有者能够出租他们的SIM卡，并在连接后平均获得30%以上的增收。平均每月合作伙伴收入约为1000美元。参与该计划只需要SIM卡、SIM卡银行和互联网接入。这种简单和高效性使这个方案对于任何渴望 pass-ive 收入的人都具有吸引力。

然而，在成功的道路上，需要考虑几个重要因素。理解SIM卡数量直接影响您的潜在收入是至关重要的。您拥有的SIM卡越多，稳定收入的可能性就越高。通过各种在线平台和论坛获取SIM卡，考虑到潜在风险，比如封锁或将SIM卡用于其他服务的注册。

选择SIM卡银行也是至关重要的。型号和端口数量的选择取决于您的需求。TIGER SMS支持可以协助选择最佳设备，确保更稳定的收入。

为了了解潜在收入，可以利用专门的在线计算器。它们允许根据运营商的国家、SIM卡成本和SIM卡银行中的端口数量评估潜在收入。例如，在某些参数下，三个月的收入可以达到数万卢布。

为了最大化收入，考虑扩展业务。增加SIM卡银行中的端口数量可以增加利润潜力。尽管从少量SIM卡开始，但随着时间的推移，将业务扩展到数百个端口可以确保稳定和可观的收入。







连接到合作伙伴计划



1. 申请：提交申请，经理将在24小时内回复。

2. 连接：就个别条件达成协议。在1周内实施您的API协议。

3. 销售：我们所有的客户都将成为您的客户。

4. 支付：为每个出售的号码和发送的短信收到补偿。

最后，通过TIGER SMS的合作伙伴计划利用SIM卡是一种有吸引力和前景的赚钱方式。采用正确的方法和策略，您可以创建一个稳定的长期 pass-ive 收入流，为您带来持续的利润。