如何在2025年无需手机号码注册Instagram

如今，每天都有数百万用户在各种在线服务中创建账户。但每次都需要提供电子邮件地址或手机号码，如果您想匿名并轻松注册Instagram，我们知道如何做到这一点！

在TIGER SMS平台上，您可以购买临时虚拟号码来创建新的Instagram个人账号，同时保持匿名，避免提供个人信息。为什么要冒着泄露隐私的风险，或者使用个人号码来复杂化流程呢？我们为您提供了一种现代解决方案，价格更便宜、更快、更简单。

通过TIGER SMS，您可以放心，您的临时虚拟号码将正常工作，价格仅从几卢布起！

方便快捷的注册

完全保密

支持多种支付方式，包括银行卡和加密货币

简单易用的界面，即使是新手也能轻松上手

想要在没有个人号码的情况下注册新的Instagram个人资料吗？请按照以下步骤操作：

在TIGER SMS网站上注册。

充值。您可以选择方便自己的方式进行充值。

选择临时号码。在服务列表中选择“Instagram”，并购买所需国家的号码。

复制验证号码。在创建新的Instagram账户时使用该号码。

获取验证码。等待收到包含验证码的短信，以完成注册。

就是这样！您将拥有一个完整且匿名的个人资料，随时可以使用。如有需要，可以重复此过程——创建任意数量的账户。

立即尝试TIGER SMS，体验它的便利性！