Cómo desbloquear en Telegram

Si tu cuenta está bloqueada en Telegram, no podrás enviar mensajes a nuevos contactos, pero podrás seguir comunicándote con usuarios cuyos números ya están en tus contactos. Las razones del bloqueo pueden ser diversas.

El bloqueo de cuenta en Telegram puede ocurrir por varias razones. Una de las principales es el spam. Si los usuarios empiezan a reportar tus mensajes como spam, esto puede llevar a un bloqueo. Esto se aplica tanto a los mensajes personales como a los comentarios en grupos o canales.

Bloqueo por spam

Telegram responde a las quejas de los usuarios y bloquea las cuentas de aquellos que envían correos no deseados. Esto puede suceder independientemente de si tienes una conversación activa con el destinatario o no. Por lo tanto, es importante ser cauteloso al comunicarse y no imponer mensajes.

Bloqueo por enviar mensajes a nuevos contactos

Si a menudo creas nuevos chats o envías mensajes a nuevos usuarios con demasiada frecuencia, tu cuenta puede ser bloqueada. Por ejemplo, si creas más de 14 nuevos chats en 3 minutos, esto puede llevar a un bloqueo. Se recomienda mantener intervalos razonables entre mensajes, por ejemplo, no más de uno cada 3 minutos.

Cómo evitar el bloqueo

Para evitar el bloqueo en Telegram, es importante no hacer spam a los usuarios y enviar solo lo que pueda ser de interés para tus clientes. La personalización de los mensajes ayuda a hacerlos más relevantes y menos propensos a ser marcados como spam. También debes tener en cuenta las recomendaciones sobre la frecuencia de envío de mensajes por número de teléfono.

Qué hacer si tu cuenta está bloqueada

Si tu cuenta está bloqueada, puedes contactar al bot @SpamBot. Los moderadores revisarán tu solicitud y proporcionarán información sobre las razones del bloqueo. Si el bloqueo fue erróneo, tu cuenta puede ser desbloqueada. En caso de un bloqueo justificado, tendrás que esperar el tiempo indicado, después del cual se puede restaurar el acceso a la cuenta.

