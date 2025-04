Dolphin Anty y Tiger SMS: Cómo crear múltiples cuentas en cualquier plataforma

Dolphin Anty & Tiger SMS: Cómo crear múltiples cuentas en cualquier plataforma

Muchos tipos de negocios en línea, marketing en línea y gestión de la reputación requieren administrar una gran cantidad de cuentas. Esto se conoce como gestión de múltiples cuentas. Administrar docenas, cientos o más cuentas se denomina "cultivo de cuentas".

¿Qué es la gestión de múltiples cuentas y para qué sirve?



Es la creación de una gran cantidad de cuentas en una plataforma, todas administradas por un solo usuario. Cualquier plataforma en línea permite un número limitado de cuentas.

Superar estos límites no es tan fácil como podría parecer. Muchos sitios web tienen sistemas antifraude (que contrarrestan las manipulaciones). Estos sistemas escanean las huellas digitales del navegador y las usan para identificar a los usuarios que intentan registrar nuevas cuentas más allá del límite. Los sistemas antifraude también bloquean los registros de los usuarios que han sido previamente baneados de la plataforma por violar alguna regla.

Una huella digital del navegador (fingerprinting) es una información única sobre el navegador y el dispositivo del usuario. Esto incluye datos sobre la configuración del navegador, el sistema operativo, las fuentes instaladas, la resolución de pantalla y otras características. La combinación de estas características forma una firma única, que se puede usar para identificar a un usuario incluso sin cookies.

En muchas áreas de la actividad en línea, la gestión de múltiples cuentas es necesaria por las siguientes razones:



Promoción de perfiles. Un ejemplo principal son los videos de YouTube, que se promueven inflando los "me gusta" y comentarios de cientos o miles de cuentas. Es posible registrar tal número de cuentas para un solo usuario, pero el sistema verá la manipulación. Por lo tanto, la plataforma debe "creer" que las cuentas pertenecen a diferentes usuarios. Esto funciona de la misma manera para la promoción en Twitter, TikTok, Google Play y otras plataformas similares.

Manipulación de la reputación. Esto involucra principalmente publicar reseñas positivas y comentarios de aprobación. Los sitios de reseñas son muy estrictos con las manipulaciones. Si un usuario crea más de una cuenta y luego publica activamente reseñas, se bloquea de inmediato;

Escalado de la publicidad. Las plataformas de publicidad generalmente limitan el número de cuentas para un solo usuario. Pero con solo una cuenta, no se pueden lanzar grandes volúmenes de publicidad;

Escalado de SMM. A veces un especialista en SMM necesita administrar una gran cantidad de perfiles o páginas, más de las que la red social permite a un solo usuario tener;

Monitoreo de publicidad. Aquellos que trabajan con campañas publicitarias en línea crean muchas cuentas, no solo para lanzar promociones, sino también para monitorear los anuncios de los competidores. Por ejemplo, al completar un perfil de Facebook con diferentes intereses y simular diferentes dispositivos, se pueden rastrear diferentes anuncios;

Uso extendido de versiones gratuitas del servicio. Algunos servicios ofrecen descuentos o versiones gratuitas durante un tiempo limitado a los nuevos usuarios. Para utilizarlos durante un período más largo, se deben crear múltiples cuentas;

Eludir los límites de apuestas. Algunos sitios de apuestas limitan el tamaño de la primera apuesta y la cantidad de apuestas para un solo jugador dentro de un cierto tiempo. Para eludir estos límites, los jugadores deben crear múltiples cuentas.

Es importante señalar que algunos usuarios crean muchas cuentas para actividades grises: spam, mensajes fraudulentos, crear páginas clonadas, vender sustancias prohibidas, acoso cibernético, etc. Tales actividades son de frontera o completamente ilegales. Las reglas de Tiger SMS y Dolphin Anty prohíben el uso de sus servicios para acciones ilegales.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gestión de múltiples cuentas no está relacionada con actividades inmorales o ilegales, por lo que explicamos y mostramos cómo eludir los límites de creación de múltiples cuentas.

¿Cómo crear muchas cuentas en una sola plataforma como un solo usuario?



Para eludir las limitaciones y engañar a los sistemas antifraude, es necesario reemplazar la huella digital del navegador. La mejor herramienta para esto es un navegador antidetectable. Con su ayuda, puedes crear perfiles de navegador (BPs). Cada perfil es un espacio aislado que simula un usuario separado con una huella digital única.

Lista de perfiles de navegador en Dolphin Anty y su apertura.

Al crear un perfil de navegador, puedes simular muchos dispositivos y sistemas operativos, así como agregar proxies para cambiar tu ubicación.

Crear un perfil en Dolphin Anty, agregar un proxy y elegir el sistema operativo que el perfil simulará.

Para simular con éxito una huella digital, debe parecer natural y consistente a los ojos de los sistemas antifraude. Vamos a abrir el perfil "None" con proxies polacos y vamos al sitio web Pixelscan.

En Pixelscan, se muestra el funcionamiento de los sistemas antifraude en la pantalla. Cualquier inconsistencia en la huella digital del navegador se muestra en la pantalla. Sin embargo, aquí vemos que Pixelscan no detectó ninguna inconsistencia, lo que significa que tampoco lo harán Facebook, Google, TikTok u otras plataformas.

Así, con Dolphin Anty, puedes crear perfiles de navegador y registrar una nueva cuenta en cada perfil en el mismo sitio web. El número de BPs equivale al número de cuentas en esta plataforma. El sitio no sabrá que todas estas cuentas son usadas por una sola persona.

¿Por qué necesitas un proveedor de números virtuales aquí?



Algunos servicios en línea no permiten el registro de cuentas sin un número de teléfono: Google, Facebook, Amazon, TikTok, Paypal, VK, Walmart, etc. Aquí es donde entran en juego los proveedores de números virtuales. Estos son servicios donde puedes alquilar un número para recibir SMS con un código para registrar una cuenta o confirmar una acción en línea. Un servicio de este tipo es Tiger SMS.

Tiger SMS es:

Una amplia selección de números. Hay más de 100,000 números virtuales de más de 260 países disponibles;

Bajo costo y pago por la recepción real de SMS. Los precios comienzan desde 5 rublos;

Anonimato. No se requieren datos personales para usar el servicio;

Una variedad de métodos de pago. El servicio acepta diferentes métodos de pago, incluidas tarjetas bancarias, monederos electrónicos y criptomonedas;

API para automatización. Los desarrolladores y usuarios comerciales pueden integrarse a través de la API, lo que permite automatizar el proceso de recepción de mensajes SMS.

¡Suficiente teoría! Probemos el servicio en la práctica.

¿Cómo crear cuentas masivamente usando Tiger SMS y Dolphin Anty?



Por ejemplo, probemos registrar una cuenta en PayPal utilizando un número gratuito de Tiger SMS. Los números gratuitos están disponibles en la sección correspondiente del sitio web.

Al mismo tiempo, vamos a abrir un perfil de Google en Dolphin Anty y abrimos la página de registro de PayPal. Ahora, en Tiger SMS, elijamos el número +46731298593.

Luego, volvemos a PayPal e insertamos este número para el registro.

Insertamos el número en el campo de registro y hacemos clic en "Registrar". El sistema envía un SMS con un código de confirmación al número proporcionado.

Ingresamos el código, ¡y todo está listo!

Ahora, solo tenemos que ingresar una contraseña, agregar una dirección (puedes elegir cualquier calle y número de casa aleatorio), ¡y la cuenta está lista para usar!

De este modo, puedes registrar tantas cuentas como desees, tanto en PayPal como en cualquier otro servicio. La única limitación es el número de perfiles en Dolphin Anty y el número de números que hayas comprado.

¡Importante! Para la gestión de múltiples cuentas, necesitas obtener números de pago, ya que cualquiera puede acceder a los números gratuitos. Esto significa que pueden recibir el SMS de confirmación y obtener acceso a tu cuenta.

Resumen



El navegador antidetectable Dolphin Anty y Tiger SMS te permiten crear una cantidad ilimitada de cuentas para diversas tareas en línea. Lo más importante es que dichas cuentas parezcan confiables y se vean como si fueran creadas por usuarios reales y diferentes. Para probar la detección antifraude de Dolphin Anty, usa la versión gratuita con 10 perfiles.