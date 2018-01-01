 注册谷歌RCS （Google RCS）的详细教程解析
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注册谷歌RCS （Google RCS）的详细教程解析

内容

接码平台的重要性

使用Tiger SMS完成国际谷歌rcs注册的教程

步骤一：注册Tiger SMS账号

步骤二：充值

步骤三：购买虚拟号码

步骤四：注册Google RCS

注册谷歌RCS （Google RCS）的详细教程解析

谷歌RCS作为通讯技术革新后的融合通信，不仅融合了传统短信与即时通讯的优势，还带来了更多丰富多样的消息体验。然而，因谷歌RCS目前还未在大陆地区开放，想要创建Google RCS账户就需要使用国外手机号。这时，怎么注册Google RCS就成了难题。有没有什么方法完成Google RCS 注册呢？答案当然有，通过专业的接码平台购买匿名手机号即可无需短信创建账户。


接码平台的重要性

 

想要安全创建Google RCS账户，就需要使用到国外手机号码，这时，就体现到接码平台的重要性了。专业的接码平台，可以给用户提供虚拟电话号码以及接收验证码服务，帮助用户无需个人电话验证完成海外Google RCS注册。

可能很多人不清楚如何选择接码平台，这里推荐大家了解下Tiger SMS。通过该平台提供了在线号码服务，你可以轻松获得一次性手机号，完成国外软件注册，无论是Google RCS注册还是其他软件，都可以在平台中获取对应的临时手机号替代验证方式。且Tiger SMS平台中的虚拟号码购买费用较低，整个过程无需真实手机号，为你提供更加安全的隐私保护措施。

 

使用Tiger SMS完成国际谷歌rcs注册的教程

 

如何使用Tiger SMS获取虚拟号码完成Google RCS验证呢？以下步骤为你意义解析：

步骤一：注册Tiger SMS账号

想要通过Tiger SMS获取虚拟号码，就需要先注册账号。

①　打开Tiger SMS平台的网址进入官方网站后，将语言显示切换为“中文”。

②　在右上角点击“注册”按钮，在新的页面中就可以了解到无需手机注册方式。

③　根据提示注册即可。


步骤二：充值

虚拟号码购买需要花费一定的资金，因此需要先在Tiger SMS账号中充值才能进行购买。

①　点击“充值”按钮，在界面中选择所需的金额及付款方式。

②　点击下方的“充值”按钮完成充值后，即可在账号余额中查看充值结果。

 

步骤三：购买虚拟号码

需要在“购买号码”的界面中选择对应的项目和国家号码进行购买后，就可以获取无需电话号码的谷歌RCS账户了。

①　在项目的位置输入“Google RCS”，在国家的位置根据需求选择。

②　点击“购买”的按钮，即可获得电话号码进行匿名注册。


步骤四：注册Google RCS

当你在Tiger SMS平台购买虚拟号码成功后，就可以进行无需手机号Google注册了。

①　下载并打开谷歌软件，在页面中点击“注册”的按钮。

②　在输入手机号的位置中填写刚刚购买的虚拟号码，点击进行短信验证。

③　前往Tiger SMS平台查看接收成功的验证码，并将其填写到对应位置。

④　点击进行验证后，就可以无需使用电话号码成功完成谷歌Google RCS注册了。

 

以上海外google rcs注册详细教程你学会了吗？总之，想要实现无需手机验证的Google RCS注册，就需要使用到国外手机号，而Tiger SMS平台，就提供了国外手机号注册方法，也可以有效完成隐私保护的目的。赶紧通过Tiger SMS平台完成国外号码注册吧！

 

 

 

谢尔盖·尼古拉耶夫
作者: 谢尔盖·尼古拉耶夫

撰写有关编程语言、机器人、电话软件和最新开发趋势的文章。他的文章是各级开发人员的宝贵资源，提供提示、教程和行业见解。